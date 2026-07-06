Cabo Verde espera por si!

Este Verão, deixe-se conquistar pelo encanto das ilhas do Sal e da Boavista, onde o sol brilha durante todo o ano, as praias de areia branca se estendem até ao horizonte e o mar azul-turquesa convida a momentos inesquecíveis.

Seja para relaxar, viver novas experiências ou simplesmente desfrutar da tranquilidade e da hospitalidade cabo-verdiana, estes dois destinos oferecem o cenário perfeito para umas férias de sonho.

Escolha a ilha que mais combina consigo e prepare-se para criar memórias que ficarão para sempre.

Cabo Verde | Ilha do Sal

Famosa por suas praias deslumbrantes, águas cristalinas e clima ensolarado durante todo o ano, a Ilha do Sal oferece uma combinação única de belezas naturais, atividades emocionantes e uma rica cultura, tornando-a um destino perfeito para uma viagem inesquecível.

Preço: desde 822€ por pessoa

Partidas: Lisboa – até 25 de Outubro – 7 noites

Inclui: voo TAP desde Lisboa em classe económica e com bagagem de porão, 7 noites de alojamento no Porto Antigo Apartamentos em regime de Só Alojamento, transporte partilhado de/para aeroporto com assistência local, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro de viagens.

Cabo Verde | Ilha de Boavista

A Ilha da Boavista é a terceira maior do arquipélago e um paraíso tropical de rara beleza natural, onde os extensos areais de areia branca e fina contrastam com o mar azul-turquesa, de águas tépidas durante todo o ano.

Preço: desde 962€ por pessoa

Partidas: Lisboa – até 15 de Setembro – 7 noites

Inclui: voo TAP desde Lisboa em classe económica e com bagagem de porão, 7 noites de alojamento no Ouril Agueda Hotel com pequeno-almoço, transporte partilhado de/para aeroporto com assistência local, taxas de aeroporto, segurança e combustível (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro de viagens.

Os pacotes acima não incluem voo de/para Funchal, despesas de reserva, taxa turística (cerca de 2.50€ por pessoa/noite) paga localmente nos hotéis, despesa de carácter particular ou outros serviços não mencionados.

Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

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