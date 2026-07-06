Avisos amarelo e laranja prolongados por mais algumas horas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou, uma vez mais, os avisos meteorológicos para a Região Autónoma da Madeira devido à persistência de temperaturas elevadas, alargando a sua validade da manhã até ao final da tarde de quarta-feira, dia 8 de Julho.

Segundo os dados do IPMA, os avisos estão em vigor desde as 06h30 de hoje, 6 de Julho, até às 23h00 de 8 de Julho (hora UTC), o que implica quase de certeza a continuação para quinta-feira, isto porque o próprio IPMA tem os raios ultravioleta no máximo (11+), o que é um nível extremo, agora para quarta-feira e quinta-feira.

Assim, para já, a costa Norte e a costa Sul da Madeira e a ilha do Porto Santo encontram-se sob aviso amarelo de tempo quente, motivado pela persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Já as regiões montanhosas da Madeira estão sob aviso laranja, o segundo nível mais grave entre os emitidos,, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima. Aliás, em termos de Índice Meteorológico de Incêndio, o IPMA coloca as zonas montanhosas em risco muito elevado e máximo para terça-feira e, sobretudo, para quinta-feira.

"O Índice Meteorológico de Incêndio do Sistema Canadiano (Canadian Forest Fire Weather Index System, CFFWIS), designado genericamente como índice FWI (Fire Weather Index) integra seis índices que quantificam os efeitos da humidade do combustível e do vento no comportamento do fogo", informa o IPMA.

E explica: "Os índices são calculados com base em valores de temperatura e humidade relativa do ar a 2m, intensidade do vento a 10m e precipitação acumulada em 24 h. Os três primeiros índices (DC, DMC e FFMC) caracterizam o teor médio de humidade do combustível no solo. A estes adicionam-se os efeitos de vento permitindo caracterizar a taxa de propagação do fogo (ISI). Os dois restantes índices representam o combustível disponível para a combustão (BUI) e a intensidade do fogo frontal (FWI). O aumento de cada um destes componentes corresponde a um aumento de perigo de fogo" (ver classes de FWI na imagem em baixo).