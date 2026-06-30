Secretaria da Economia formaliza apoio a projectos de capacitação digital e inovação social

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, preside na próxima quinta-feira, 2 de Julho, pelas 11 horas, à cerimónia de assinatura de um contrato-programa entre a Direcção Regional de Competitividade, Inovação e Sustentabilidade (DRCIS) e a Madeira Friends International Community Association (MFICA), no Salão Nobre do Governo Regional, no Funchal.

O acordo visa apoiar dois projectos com impacto directo na capacitação digital e na modernização de organizações do terceiro sector: o 'MF Tech Lab' e o 'Madeira Pro Bono'.

O programa 'MF Tech Lab' assenta num modelo de incubação e mentoria digital dirigido a jovens madeirenses, com aprendizagem prática baseada em projectos nas áreas da tecnologia, inteligência artificial e desenvolvimento de produtos digitais. A iniciativa enquadra-se nos objetivos do projecto Nova Geração Biz da DRCIS, visando reforçar a capacitação digital dos jovens, sem custos para os participantes, e facilitar o acesso das empresas regionais a talento qualificado localmente.

Já o 'Madeira Pro Bono' pretende reforçar a capacidade operacional de organizações locais através da implementação de soluções digitais e apoio técnico estratégico. O programa integra-se no projecto 'Digitalizado' da DRCIS, que tem como objectivo promover a transição digital de empresas e entidades regionais, incentivando práticas sustentáveis de crescimento, expansão e internacionalização.

A MFICA é uma associação sem fins lucrativos que reúne residentes internacionais, nómadas digitais, trabalhadores remotos e residentes locais, promovendo iniciativas de integração social, cultural e económica na Região.