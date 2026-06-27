Céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos a Norte e terras altas

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Madeira terá hoje períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos na vertente Norte e terras altas da ilha.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas a partir da tarde.

A previsão indica temperaturas agradáveis no arquipélago. No Funchal, espera-se uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 19 graus. Já no Porto Santo, a máxima deverá atingir os 25 euros, enquanto a mínima ficará nos 20 graus.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Norte/Noroeste com 1 a 1,5 metros, passando gradualmente a ondas de Norte/Nordeste. Na costa Sul as ondas serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar será de 22/23 graus.





