Segunda-feira com céu nublado e subida de temperatura nas terras altas da Madeira

A previsão do tempo para esta segunda-feira aponta para períodos de céu muito nublado na Madeira, embora nas terras altas e na vertente Sul da ilha o céu se apresente, em geral, pouco nublado.

Na vertente Norte da ilha existe possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. O vento soprará de Nordeste, fraco a moderado, entre os 10 e os 30 km/h, podendo atingir os 40 km/h nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha.

Está ainda prevista uma subida da temperatura nas zonas mais elevadas da Madeira.

No Funchal, o dia deverá ser marcado por céu geralmente pouco nublado e vento fraco, inferior a 15 km/h.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Nordeste entre 1,5 e 2 metros. Na costa Sul, as ondas deverão ser inferiores a um metro. A temperatura da água do mar deverá variar entre os 22 e os 23 graus.