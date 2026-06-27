Céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros nas terras altas da Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para sábado, 27 de Junho, na Região Autónoma da Madeira, períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros, em especial nas terras altas.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte, rodando para Nordeste.

Na Região do Funchal, estão previstos períodos de céu muito nublado, com possibilidade de aguaceiros fracos. O vento deverá ser fraco, inferior a 15 km/h.

As temperaturas do ar deverão variar entre os 20 e os 25ºC no Funchal e entre os 10 e os 25ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte são esperadas ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros, enquanto na Costa Sul as ondas de Sudoeste serão inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá oscilar entre 22 e 23ºC.