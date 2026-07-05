IPMA prolonga avisos de calor até quarta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou os avisos meteorológicos de tempo quente para o arquipélago da Madeira até à próxima quarta-feira, dia 8 de Julho, devido à persistência de temperaturas elevadas.

Avisos de tempo quente prolongados até final da tarde de terça-feira Os avisos meteorológicos de tempo quente para a Região Autónoma da Madeira voltaram a ser prolongados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), numa altura em que o continente português enfrenta uma onda de calor que já levou à colocação de 13 distritos sob aviso vermelho e agrava o risco de incêndio rural, território que enfrenta desde quinta-feira.

De acordo com a actualização divulgada pelo IPMA, a costa norte, a costa sul da ilha da Madeira e o Porto Santo permanecem sob aviso amarelo entre as 12 de hoje e as 12 de quarta-feira (hora UTC), devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima. Já as regiões montanhosas da Madeira continuam sob aviso laranja durante o mesmo período, prevendo-se a persistência de valores muito elevados da temperatura máxima.

IFCN mantém alerta para risco elevado de incêndio florestal até terça-feira O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) manteve o alerta para o risco elevado de incêndio florestal na Madeira, na sequência do prolongamento do aviso meteorológico de tempo quente emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), agora em vigor até terça-feira, 7 de Julho.

O prolongamento dos avisos surge numa altura em que o arquipélago atravessa um episódio de calor intenso, com temperaturas elevadas durante o dia e noites quentes. Nas terras altas, os termómetros deverão continuar próximos dos 30 graus, situação que motivou a manutenção do nível laranja para estas zonas.