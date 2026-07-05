IFCN mantém alerta para risco elevado de incêndio florestal até terça-feira

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) manteve o alerta para o risco elevado de incêndio florestal na Madeira, na sequência do prolongamento do aviso meteorológico de tempo quente emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), agora em vigor até terça-feira, 7 de Julho.

IPMA alerta para radiação UV no extrema amanhã e terça-feira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que hoje o arquipélago da Madeira estará relativamente estável, como tem ocorrido nos últimos dias, ou seja calor, muito calor, muito sol, convidativo para passeios e idas à praia. Mas, atenção, há um alerta importante relacionado com os níveis de radiação ultravioleta.

Segundo o IFCN, as regiões montanhosas da Madeira continuam sob risco elevado de incêndio florestal. Perante este cenário, e enquanto vigorar o aviso laranja para tempo quente, o instituto apela à prudência e ao sentido de responsabilidade da população na utilização dos espaços florestais, de forma a evitar situações que possam colocar em risco pessoas, bens e o património natural da Região.

O organismo recorda que os comportamentos negligentes continuam a estar entre as principais causas dos incêndios florestais e relembra que, ao abrigo da legislação em vigor, é proibida a realização de fogueiras, queimadas e queimas em qualquer local.

Está igualmente proibida a utilização dos fogareiros existentes nas zonas de lazer situadas em áreas florestais das regiões montanhosas.

O IFCN recomenda ainda que seja evitada, em espaço rural, a utilização de equipamentos susceptíveis de provocar faíscas, como motorroçadoras com discos, motosserras, tractores sem protecção de escape, cabeças destroçadoras de mato, rebarbadoras e máquinas de soldar.

Entre as medidas de precaução aconselhadas consta também a evicção da prática de campismo em áreas florestais. Aos utilizadores dos percursos pedestres classificados é recomendado que adoptem cuidados acrescidos, uma vez que as temperaturas elevadas aumentam o risco de desidratação e insolação.

Por razões de segurança, mantém-se encerrada a estrada de ligação entre o Pico do Areeiro e a Eira do Serrado.

O IFCN reforça que a prevenção continua a ser a forma mais eficaz de proteger a floresta e apela à colaboração da população durante este período de condições meteorológicas adversas. Em caso de emergência, deve ser contactado o número 112.