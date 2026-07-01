Regiões montanhosas da Madeira com aviso laranja devido ao calor

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso amarelo de tempo quente na costa Norte e Sul da Madeira e no Porto Santo emitido, ontem, e elevou para aviso laranja as regiões montanhosas da ilha da Madeira.

Assim, na Costa Norte e Costa Sul, o aviso fica agora válido entre as 9h00 de 2 de Julho (quinta-feira) e as 12h00 de 4 de Julho (sábado), "face à persistência de valores elevados da temperatura máxima". Situação idêntica verifica-se no Porto Santo, também sob aviso amarelo de tempo quente.

Já nas regiões montanhosas da Madeira, o IPMA elevou o nível de alerta para aviso laranja entre as 00h00 de 3 de Julho (sexta-feira) e as 12h00 de 4 de Julho (sábado).