IPMA prolonga avisos meteorológicos até terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou os avisos meteorológicos de tempo quente para a Madeira, numa altura em que Portugal continental enfrenta uma onda de calor que levou à colocação de 13 distritos sob aviso vermelho e contribui para um agravamento do risco de incêndio rural.

No arquipélago, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, mantém-se o aviso laranja para as regiões montanhosas da Madeira até às 06h00 de terça-feira, 7 de Julho. Para o restante território da ilha da Madeira e para o Porto Santo vigora aviso amarelo até à mesma hora.

Sábado de muito calor na Madeira Região com avisos amarelos e laranja para tempo quente

Já no continente, o IPMA elevou para 13 o número de distritos sob aviso vermelho, o mais grave numa escala de três níveis. Portalegre, Évora, Beja, Santarém, Lisboa, Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Setúbal e Castelo Branco encontram-se abrangidos pela medida devido às temperaturas elevadas, que poderão atingir os 44 graus Celsius.

Ministra da Saúde preocupada com onda de calor alerta para risco e dias muito difíceis A ministra da Saúde assumiu hoje estar preocupada com a onda de calor e os seus efeitos, alertou para dias muito difíceis e apelou à população, sobretudo à sénior, para beber água e evitar a exposição solar.

O Governo mantém a situação de alerta em Portugal continental até segunda-feira, tendo sido adotadas medidas excePcionais para reduzir o risco de incêndio. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil reforçou igualmente o dispositivo de combate aos fogos rurais, elevando o estado de prontidão especial para o nível III.

PR esteve na Protecção Civil e acompanha de perto a situação O Presidente da República, António José Seguro, esteve hoje na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), para se inteirar da situação do combate aos incêndios, que "continuará a acompanhar de perto".

A vaga de calor coincide com vários incêndios em diferentes pontos do país. O fogo que lavra desde quinta-feira em Vouzela continua a ser um dos que mais preocupa as autoridades, tendo já provocado dois feridos graves.