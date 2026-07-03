Calor mantém a Madeira sob avisos meteorológicos esta sexta-feira

A Madeira deverá registar, esta sexta-feira, 3 de Julho, uma pequena subida das temperaturas, especialmente das máximas, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O céu apresentar-se-á pouco nublado ou limpo em todo o arquipélago, embora possam ocorrer períodos de maior nebulosidade na vertente Norte da ilha da Madeira e no Porto Santo até ao meio da manhã.

O vento soprará fraco a moderado, entre 10 e 30 quilómetros por hora, de Norte/Nordeste, podendo intensificar-se nas terras altas a partir da tarde, onde se prevê vento por vezes forte, até 40 quilómetros por hora, de Leste/Nordeste.

No Funchal, o céu deverá manter-se pouco nublado ou limpo, com vento fraco, inferior a 15 quilómetros por hora. As temperaturas na capital madeirense irão variar entre os 21 e os 29 graus Celsius, enquanto no Porto Santo oscilarão entre os 20 e os 26 graus.

Devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, toda a costa do arquipélago encontra-se sob aviso amarelo. Já as zonas montanhosas da Madeira estão sob aviso laranja, o segundo mais grave na escala do IPMA.

Quanto ao estado do mar, na Costa Norte são esperadas ondas de Nordeste com 2 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros.

Na Costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul, com altura até um metro.

A temperatura da água do mar deverá variar entre os 22 e os 24 graus Celsius.