Avisos amarelo e laranja para calor até segunda-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém a Madeira sob avisos meteorológicos devido à persistência de temperaturas elevadas, com destaque para o aviso laranja que já está em vigor nas regiões montanhosas da ilha.

Segundo a mais recente actualização do IPMA, o aviso laranja para as zonas montanhosas que entrou em vigor à meia-noite desta sexta-feira, dia 3 de Julho, vai prolongar-se até às 05h00 (hora UTC) de segunda-feira, dia 6, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima. Antes da entrada em vigor deste patamar mais grave, a área esteve sob aviso amarelo entre as 22h07 de ontem, quinta-feira, e as 18h00 de domingo, pela mesma razão mas com intensidade inferior.

Quanto à Costa Norte e à Costa Sul da Madeira, ambas permanecem sob aviso amarelo, válido até às 05h00 (hora UTC) de segunda-feira, também devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Já o Porto Santo está sob aviso amarelo desde as 09h00 desta sexta-feira, prolongando-se igualmente até às 05h00 de segunda-feira, pelo mesmo motivo.

Em resumo, todos os avisos activos apontam para o mesmo desfecho, com o calor a manter-se no arquipélago da Madeira pelo menos até ao início de segunda-feira, com as zonas montanhosas a enfrentarem a situação mais gravosa devido à persistência de temperaturas particularmente elevadas.

Há avisos para risco de incêndio rural que vão desde o amarelo ao roxo (o mais gravoso), nomeadamente nas zonas montanhosas da ilha da Madeira.