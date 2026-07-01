Aviso vermelho para Lisboa e Setúbal a partir de quinta-feira devido a calor

Os distritos de Lisboa e Setúbal vão estar sob aviso vermelho por causa do calor a partir de quinta-feira, estendendo-se na sexta-feira a Coimbra e Leiria, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso vermelho é o mais grave e surge numa altura em que Portugal entra num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus e mínimas entre os 24º e os 28º.

Segundo o IPMA, o aviso vermelho para Lisboa e Setúbal estará ativo a partir das 00:00 de quinta-feira e prolonga-se pelo menos até às 23:00 de sexta-feira.

Na quinta-feira, haverá algumas zonas do norte do país ainda sob aviso amarelo (o menos grave), mas na sexta-feira todo o país terá pelo menos aviso laranja por causa da persistência de valores muito elevados de temperatura, quer da máxima, quer da mínima.

Já os distritos de Leiria e Coimbra, que hoje estão sob aviso amarelo, passam a laranja às 00:00 de quinta-feira e a vermelho às 00:00 de sexta-feira, assim permanecendo pelo menos até às 07:00 de sábado.

Numa nota divulgada na terça-feira, o IPMA alertou que se prevê um "longo período com tempo quente e seco", com a temperatura máxima a atingir valores entre 35 e 41°C na generalidade do território, sendo entre 41 e 44°C no vale do Tejo e no Alentejo já a partir de hoje.

"A temperatura mínima irá registar valores superiores a 20°C igualmente em grande parte do continente, havendo regiões onde as temperaturas poderão não baixar dos 24 a 28°C durante várias noites, entre as quais a Grande Lisboa", acrescenta a nota.

Quanto à duração temporal deste período de tempo quente e seco, o IPMA diz que "está previsto ser de, pelo menos, uma semana".

Por causa do calor, os hospitais já ativaram o nível mais baixo dos planos de contingência e a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse que as unidades estão preparadas, mas admitiu dificuldades devido à falta de recursos humanos.

As autoridades de Saúde convocaram para hoje, às 11:00, uma conferência de imprensa por causa da onda de calor.