Pelo menos oito feridos, incluindo quatro crianças, num tiroteio em Nova Iorque

Pelo menos oito pessoas, incluindo quatro crianças, ficaram feridas num tiroteio na última noite em Nova Iorque, durante as celebrações do 250.º aniversário da independência daquele país, revelou hoje o departamento de polícia local.

O tiroteio terá ocorrido por volta das 22:30 de sábado na Rua 31 Oeste, em Coney Island, na costa sul de Brooklyn, muito perto do parque de diversões, um dos principais pontos turísticos da região, que estava lotado durante as comemorações do Dia da Independência.

Segundo um comunicado do departamento de polícia de Nova Iorque, o incidente está sob investigação.

Entre os feridos estão dois homens de 37 e 33 anos, duas mulheres de 25 e 21 anos, e quatro crianças de 14, 12, sete e seis anos.

A mulher de 21 anos está em estado crítico, enquanto os outros feridos foram considerados estáveis.

A polícia recuperou uma arma de fogo no local.

Não há registo de detenções.