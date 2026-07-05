Festa do Espírito Santo no Arco da Calheta com charolas

A paróquia de São Brás, no Arco da Calheta, está a celebrar a festa em honra do Divino Espírito Santo neste fim-de-semana.

No adro da igreja já estão expostas muitas das tradicionais charolas, realizadas pelos paroquianos de diversos sítios daquela comunidade católica.

Hoje a animação começa pelas 14 horas, com a Banda Municipal da Ribeira Brava, e às 15 horas haverá a missa solene em honra do Divino Espírito Santo.

Depois, pelas 17 horas, haverá a tradicional arrematação das charolas para aqueles e aquelas que quiserem adquirir produtos da terra, como sementeiras, batata-doce, feijão, cenoura, couves, entre outros.

Também na entrada do adro estão expostos vários cachos de bananas, que serão igualmente leiloados esta tarde.

No próximo fim-de-semana, aquela comunidade paroquial celebra a festa do Santíssimo Sacramento, nos dias 11 e 12 de Julho, contando com a animação da Banda Municipal da Ribeira Brava, do conjunto musical Banda Fixe e do grupo D’Canto a Canto.