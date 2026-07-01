Madeira sob aviso amarelo devido ao calor até sexta-feira

A Madeira estará sob aviso amarelo devido ao tempo quente até sexta-feira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso abrange a costa norte, a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira, estando em vigor entre as 09h00 de quinta-feira, 2 de Julho, e as 21h00 de sexta-feira, 3 de Julho.

O aviso deve-se à persistência de temperaturas máximas elevadas, sendo recomendada especial atenção por parte da população, sobretudo dos grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças crónicas.

As autoridades aconselham a adopção de medidas de protecção, como manter uma adequada hidratação, evitar a exposição prolongada ao sol durante as horas de maior calor e privilegiar locais frescos e arejados.