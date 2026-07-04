Avisos de tempo quente prolongados até final da tarde de terça-feira

Os avisos meteorológicos de tempo quente para a Região Autónoma da Madeira voltaram a ser prolongados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), numa altura em que o continente português enfrenta uma onda de calor que já levou à colocação de 13 distritos sob aviso vermelho e agrava o risco de incêndio rural, território que enfrenta desde quinta-feira.

De acordo com a actualização mais recente, mantém-se o aviso laranja para as regiões montanhosas da Madeira, válido entre as 18h31 de hoje e as 18h00 de terça-feira, 7 de Julho, devido à persistência de valores muito elevados da temperatura máxima. Para a Costa Norte, a Costa Sul e o Porto Santo, vigora aviso amarelo para o mesmo período, motivado igualmente pela persistência de temperaturas máximas elevadas.

No continente, o cenário é ainda mais grave, recorde-se pois o IPMA elevou para 13 o número de distritos sob aviso vermelho, o mais alto numa escala de três níveis, com Portalegre, Évora, Beja, Santarém, Lisboa, Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Setúbal e Castelo Branco sob a medida, face a temperaturas que poderão chegar aos 44 graus. Os outros cinco distritos do continente estão com aviso laranja.

O Governo mantém a situação de alerta em Portugal continental até segunda-feira, com medidas excepcionais para reduzir o risco de incêndio, enquanto a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil elevou o estado de prontidão especial para o nível III. A vaga de calor coincide, de resto, com vários incêndios activos no país, entre os quais se destaca o fogo de Vouzela, que já provocou dois feridos graves.