Papa Leão XIV recorda do sismo na Venezuela e garante orar pelo país

O Papa Leão XIV recordou hoje as vítimas do sismo na Venezuela e garantiu que reza pelo povo venezuelano neste "momento tão difícil", após a recitação da oração dominical do Angelus.

"Recordo sempre nas minhas orações as vítimas do terramoto e todo o povo venezuelano. Que o Senhor o sustente neste momento tão difícil", afirmou Leão XIV, em espanhol, depois de saudar um grupo do coro da Universidade Métrica da Venezuela, a partir da janela do Palácio Apostólico, no Vaticano.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 2.954 mortos e 16.592 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 93 portugueses e lusodescendentes, e outros 57 estão desaparecidos ou incontactáveis.

Vários países, incluindo Portugal e outros da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Na sexta-feira, a porta-voz da Organização Internacional para as Migrações (OIM) das Nações Unidas, Zoe Brennan, indicou que até 6,76 milhões de pessoas poderão ter sido afetadas pelos sismos.