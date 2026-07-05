IPMA alerta para radiação UV no extrema amanhã e terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que hoje o arquipélago da Madeira estará relativamente estável, como tem ocorrido nos últimos dias, ou seja calor, muito calor, muito sol, convidativo para passeios e idas à praia. Mas, atenção, há um alerta importante relacionado com os níveis de radiação ultravioleta.

Hoje, antevê-se que o céu estará em geral pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade na vertente norte da ilha da Madeira, soprando o vento fraco (inferior a 15 km/h), e calcula-se uma pequena subida da temperatura máxima nas terras altas. No Funchal, o céu estará em geral pouco nublado, igualmente soprando vento fraco (inferior a 15 km/h).



Na costa Norte as ondas de nordeste terão 1 a 1,5 metros e na costa Sul as ondas serão inferiores a 1 metro, sendo que a temperatura da água do mar rondará os 23/24º Celsius.

Assim, além dos avisos amarelos (costa norte e sul da Madeira e ilha do Porto Santo) e laranja (na montanha da Madeira) para estes dias, que vigoram pelo menos até terça-feira, note que o Índice Meteorológico de Incêndio (FWI) do IPMA, previsto para este domingo, dia 5 de Julho, a ilha da Madeira apresentará níveis de perigo de incêndio distintos consoante a zona.

A maior parte do território insular deverá registar um risco moderado, mas destaca-se uma zona no interior da ilha, na região da alta montanha, onde o índice atinge a classe máxima de perigo. Nas proximidades, é ainda assinalado um ponto com risco muito elevado. Em contraste, a zona mais central da serra da ilha apresenta um risco reduzido, sendo a classificação mais baixa registada no mapa. Não são apontadas zonas na ilha de Porto Santo, que fica fora da área analisada por este índice.

Quanto ao índice de radiação ultravioleta (UV), os dados do IPMA mostram uma tendência de agravamento ao longo dos próximos dias, tanto na Madeira como no Porto Santo. No Funchal (ou seja na Madeira), o índice UV deverá subir progressivamente: nível 9 (muito elevado) ontem, subindo para ainda mais alto, 10 (muito elevado) neste domingo, e atingindo o nível 10+, classificado como extremo, tanto na segunda como na terça-feira.

No Porto Santo, a evolução acompanha uma tendência semelhante, com valores também elevados ao longo do período analisado, embora ligeiramente inferiores (10) aos registados na Madeira nos últimos dois dias da previsão.

As autoridades de saúde recomendam, nos dias de índice UV extremo, evitar a exposição solar directa entre as 11h00 e as 16h00, usar protector solar de factor elevado, chapéu, óculos de sol e vestuário adequado, dada a elevada probabilidade de queimaduras solares em pouco tempo de exposição desprotegida. Aliás, o IPMA até diz: "Aproveite para descansar em casa."