Plus Ultra retoma voos entre Venezuela e Espanha na terça-feira

A Plus Ultra informou hoje que retoma na próxima terça-feira, 30 de junho, os voos entre a Venezuela e Espanha, depois de terem sido suspensos devido aos sismos que provocaram pelo menos 589 mortes e milhares de feridos.

Segundo informou a companhia, nas diferentes operações será utilizado o aeroporto Arturo Michelena da cidade de Valencia (Venezuela), onde os passageiros deverão estar quatro horas antes da descolagem.

A Plus Ultra voará de Madrid para a cidade venezuelana de Valencia nos dias 30 de junho, 2, 4, 7, 9 e 11 de julho, e voltará para a capital espanhola nos dias 1, 2, 5, 7, 9 e 12 de julho.

A companhia aérea conta com outra rota que une Valência e Tenerife, com voos previstos nos dias 5 e 12 de julho em ambos os casos.

Os dois grandes sismos que foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causaram pelo menos 589 mortos e 2.980 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Entre os mortos, há pelo menos 15 portugueses e luso-descendentes.

Segundo a ONU, estão mais de 50 mil pessoas desaparecidas.

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo e foram seguidos por mais de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na capital Caracas e na região de La Guaira, uma das mais afetadas.