IPMA prevê noites quentes no Funchal

O delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Ricardo Tavares, alertou para o agravamento do risco de incêndio florestal na Madeira nos próximos dias, devido à combinação de temperaturas elevadas e valores muito baixos de humidade relativa, sobretudo nas zonas montanhosas.

Em declarações à TSF-Madeira, o responsável sublinhou que, embora o cenário não seja tão severo como o que se verifica actualmente no continente, "há sempre cuidados a ter" perante as condições meteorológicas previstas. "Vamos tendo temperaturas elevadas, mas acima de tudo humidades relativas muito baixas, situação que se vai manter nos próximos dias, principalmente nas terras altas. Durante a noite a humidade relativa vai ser muito baixa e, portanto, o risco de incêndio aumenta de maneira significativa", afirmou.

Segundo a previsão do IPMA, noticiada esta manhã pelo DIÁRIO, depois de hoje o risco continuará a aumentar, estando previsto para sábado o cenário mais preocupante, com uma zona da região montanhosa central da Madeira a atingir o máximo (roxo), a mais elevada da escala de perigo. Outra área da mesma região deverá registar risco muito elevado (vermelho), enquanto grande parte do restante território permanecerá em classe moderada.

Risco de incêndio sobe na Madeira para o "Máximo" já no sábado O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgou as actualizações de previsão do Índice de Risco de Incêndio Florestal (FWI) para a Madeira e Porto Santo, mostrando uma tendência de agravamento ao longo dos próximos três dias, acompanhando aliás a previsão e respectivo avisos amarelo e laranja para tempo quente.

Ricardo Tavares explicou que, apesar de a Madeira beneficiar da influência marítima, o arquipélago não está imune ao aumento do perigo. "O risco aqui não está tão elevado como no continente, porque lá as temperaturas são mais altas e o vento transporta uma massa de ar mais seca. No entanto, também na Madeira se prevê um aumento do risco de incêndio e, por isso, as pessoas devem ter algum cuidado", apelou.

Relembrou ainda que o aviso amarelo para tempo quente já abrange todo o arquipélago, sendo que, a partir de amanhã, as terras altas passarão a estar sob aviso laranja devido à subida das temperaturas, que poderão aproximar-se dos 30 graus nos pontos mais elevados da ilha. A previsão aponta para que este episódio de calor se prolongue durante o fim-de-semana e, possivelmente, até ao início da próxima semana.

Além das temperaturas elevadas durante o dia, o delegado regional do IPMA destacou que a Madeira deverá registar noites quentes, com temperaturas mínimas próximas ou superiores aos 20 graus. No Funchal, os termómetros poderão manter-se entre os 22 e os 23 graus durante a noite, enquanto nas terras altas os valores serão ligeiramente inferiores.

Quanto ao estado do mar, Ricardo Tavares indicou que a temperatura da água deverá manter-se entre os 22 e os 23 graus em todo o arquipélago. O vento, que hoje ainda poderá soprar por vezes forte nas terras altas e no extremo oeste da ilha da Madeira, tenderá a diminuir a partir de amanhã, assim como a agitação marítima, que passará de ondas entre dois e dois metros e meio para valores entre um e dois metros.