CMF reforça limpeza urbana durante o Rali da Madeira

À semelhança das edições anteriores, a Câmara Municipal do Funchal volta a empenhar os seus meios humanos e materiais para assegurar a manutenção e higienização dos espaços públicos onde decorrem as principais iniciativas do Rali da Madeira.

As acções de limpeza e lavagem decorrem em pontos estratégicos de grande afluência, com foco na Praça do Povo, no Túnel de acesso à Praça CR7 e na Avenida Sá Carneiro.

Com o objectivo de prevenir a acumulação de resíduos e facilitar a sua correcta deposição parte dos espectadores, a autarquia reforçou a colocação de contentores em todas as zonas previstas para aglomerados de público.

Dispositivo especial para a Super-Especial e Entrega de Prémios

Para os momentos de maior concentração de pessoas, designadamente durante a prova da Super-Especial na Avenida do Mar (quinta-feira, 30 de Julho) e na cerimónia de entrega de prémios (sábado, 1 de Agosto), foi montada uma operação especial de limpeza urbana.

A equipa é constituída por cerca de 12 trabalhadores, apoiados por uma frota de viaturas de caixa aberta, auto-varredouras e veículos de recolha de resíduos, garantindo uma intervenção rápida e eficaz durante e após o encerramento das provas.