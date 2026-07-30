Aursnes falha St. Gallen devido a sobrecarga muscular

O benfiquista Fredrik Aursnes vai falhar o jogo de hoje frente ao St. Gallen, da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, devido a uma sobrecarga muscular na coxa esquerda, informaram os 'encarnados'.

O médio norueguês fica assim fora do seu primeiro encontro oficial, após ter sido integrado nos trabalhos de pré-época no início desta semana, depois da presença no Mundial2026.

O Benfica vai tentar no Estádio Luz reverter o mau resultado na primeira mão com o St. Gallen (derrota 2-1) e garantir o apuramento para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.

O jogo tem início previsto para as 20:00 e arbitragem do alemão Florian Badstübner.

Caso consiga o apuramento, o Benfica defrontará na terceira pré-eliminatória os escoceses do Hearts, mas, em caso de eliminação, será relegado para a Liga Conferência, defrontando os moldavos do Sheriff Tiraspol ou os israelitas do Maccabi Telavive.