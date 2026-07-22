Diocese do Funchal apresenta no sábado o Programa Pastoral para 2026/2027

A Diocese do Funchal apresenta no próximo sábado, 25 de Julho, o Programa Pastoral para o ano eclesial 2026/2027. A sessão está marcada para as 10h30, na Igreja do Colégio, sendo dirigida a todos os fiéis, agentes pastorais e comunidades da diocese.

Sob o lema 'Sede praticantes da Palavra', o novo programa pastoral convida a Igreja diocesana a colocar a Palavra de Deus no centro da vida cristã e da acção pastoral. Inspirado na Carta de São Tiago, o documento defende que a fé deve traduzir-se em obras, testemunho, missão e compromisso concreto, não se limitando apenas à escuta da Palavra.

Segundo a Diocese, o programa destaca Cristo como o centro da Palavra viva de Deus, sublinhando que a sua escuta conduz a uma conversão pastoral capaz de transformar pessoas, comunidades e estruturas eclesiais. O objectivo passa por promover uma Igreja "em saída", mais missionária, evangelizadora e comprometida com a caridade, a justiça e a paz, ultrapassando uma lógica de mera conservação.

O documento propõe ainda o envolvimento de leigos, consagrados e ministros ordenados numa dinâmica de corresponsabilidade, com vista à construção de comunidades mais vivas, formadas e missionárias.

Entre as principais linhas de acção previstas para o próximo ano pastoral estão o reforço da formação bíblica, a valorização do ministério dos leitores, a criação de grupos bíblicos, a promoção da Lectio Divina, a celebração do Domingo da Palavra e o desenvolvimento de iniciativas diocesanas e paroquiais centradas na Sagrada Escritura.