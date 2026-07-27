Francisca Marote e Madalena Fernandes iniciam nova semana internacional com vitórias
As tenistas madeirenses Francisca Marote e Madalena Fernandes começaram da melhor forma mais uma semana de competição internacional, somando vitórias nas respectivas estreias.
Francisca Marote está a disputar um torneio de categoria 2 do Tennis Europe, em Kottingbrunn, na Áustria, e garantiu a passagem à segunda ronda após vencer a austríaca Valentina Dinkovski por 6-3 e 6-4. A atleta madeirense aguarda agora pela vencedora do encontro entre a austríaca Livia Holler, contemplada com um wild card, e a francesa Louise Schmitzberger. O encontro da segunda ronda está agendado para quarta-feira.
Já Madalena Fernandes entrou igualmente a vencer no ITF World Tennis Tour Juniors J60 de Leiria. A madeirense derrotou a israelita Agam Shiran por 6-3 e 6-2, no encontro de abertura do Grupo F, iniciando da melhor forma a sua participação na prova disputada em Portugal.