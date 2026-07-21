Madalena Fernandes e Francisca Marote participam nos ITF World Tennis Tour Juniors e Tennis Europe
As jovens tenistas madeirenses Madalena Fernandes e Francisca Marote encontram-se esta semana em acção no circuito internacional, participando em provas distintas dos calendários ITF World Tennis Tour Juniors e Tennis Europe.
A Associação de Ténis da Madeira (ATMAD) refere que Madalena Fernandes iniciou da "melhor forma a sua participação no J30 de Siauliai, na Lituânia, ao vencer o primeiro encontro da fase de grupos do quadro feminino. A atleta regressa assim a uma cidade onde já viveu um dos melhores momentos da sua carreira, ao conquistar, em fevereiro, o título de pares ao lado de Francisca Marote e sagrar-se vice-campeã em singulares num torneio do circuito Tennis Europe. Desta vez, compete numa prova do ITF World Tennis Tour Junior, de categoria J30, voltando à ação esta quarta-feira para disputar a segunda jornada da fase de grupos."
Já Francisca Marote encontra-se em Linz, na Áustria, para disputar um torneio Tennis Europe de categoria 3. "A tenista madeirense é a segunda cabeça de série da competição e beneficiou de isenção na primeira ronda. A sua estreia acontece esta quarta-feira, nos oitavos de final, diante da 15.ª cabeça de série da prova, a austríaca Klara Kogler, na luta por um lugar nos quartos de final."