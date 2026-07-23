Madalena Fernandes nas meias-finais de pares após despedida dos singulares
As tenistas madeirenses Madalena Fernandes e Francisca Marote despediram-se esta quinta-feira das provas de singulares dos torneios internacionais que disputam na Lituânia e na Áustria, respectivamente.
No J30 de Siauliai, Madalena Fernandes não conseguiu ultrapassar a polaca Julia Dębica, sétima cabeça de série, cedendo pelos parciais de 7-5 e 6-3, resultado que ditou a sua eliminação da prova de singulares.
Apesar da derrota, a madeirense continua em competição na variante de pares. Ao lado da polaca Kalina Zielińska, já somou duas vitórias e vai disputar esta sexta-feira um lugar na final do torneio lituano, num encontro agendado para o último jogo da ordem de jogos.
Já em Linz, na Áustria, Francisca Marote viu terminar a sua campanha no torneio Tennis Europe de categoria 3. Depois de ultrapassar a primeira ronda, a madeirense foi derrotada nos quartos de final pela austríaca Nina Buschegger, sexta cabeça de série, por 6-3 e 6-4, falhando o acesso às meias-finais.