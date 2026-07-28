Francisca Marote nas meias-finais de pares em Kottingbrunn
Madalena Fernandes mantém-se invicta em Leiria
As tenistas madeirenses Francisca Marote e Madalena Fernandes continuam em destaque nos respectivos torneios internacionais, somando novos triunfos e mantendo-se em prova.
Na Áustria, Francisca Marote garantiu um lugar nas meias-finais da variante de pares do torneio Tennis Europe de categoria 2, em Kottingbrunn. Ao lado da húngara Sophia Holah, a madeirense protagonizou uma excelente recuperação frente às segundas cabeças-de-série, Daria Maria Bude e Maria Bialiauskaja, vencendo por 5-7, 6-1 e 11-9.
A luta por um lugar na final está marcada para esta quinta-feira, frente à dupla composta pela italiana Matilde Mantelli e pela australiana Chloe Myers.
Também esta quinta-feira, Francisca Marote tentará assegurar a qualificação para os quartos de final da prova de singulares, tendo pela frente a austríaca Livia Holler, contemplada com um wild card. O encontro está agendado para não antes das 13 horas.
Já em Leiria, Madalena Fernandes continua a realizar uma campanha irrepreensível no ITF World Tennis Tour Junior J60. A madeirense somou a segunda vitória consecutiva ao derrotar a espanhola Daniela Castelote por 7-6(5) e 6-3, mantendo-se invicta na competição.
Na quinta-feira, Madalena Fernandes regressa aos courts com o objetivo de garantir um lugar nos quartos de final do torneio internacional disputado em Leiria.