Rapaz de 13 anos morreu durante festejos em Espanha

Um rapaz de 13 anos morreu em Ciudad Rodrigo, no oeste de Espanha, na última noite, durante as celebrações da vitória da seleção espanhola de futebol na final do Mundial, disse a autarquia local.

A criança morreu depois de a fonte localizada na Glorieta (Praça) del Árbol Gordo, ter colapsado.

Durante os festejos, vários espetacdores subiram para o fontanário, em Ciudad Rodrigo, província de Salamaca, comunidade autónoma de Castilla y León.

O incidente ocorreu às 00:33 (23:30 de domingo em Lisboa), quando a central de operações recebeu várias chamadas a informar que o fontanário tinha desabado sobre as pessoas reunidas no local e que estavam a comemorar a vitória da seleção espanhola no Mundial de Futebol.

Un muerto en #España 🇪🇸 en las celebraciones por ganar el #MundialDelFútbol2026



Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida esta madrugada tras el derrumbe de la fuente de la Glorieta del Árbol Gordo en Ciudad Rodrigo (Salamanca), en el centro de España, durante las… pic.twitter.com/aNDvUAmZVe — Jaime Guerrero (@jaimeguerrero08) July 20, 2026

Segundo a agência de notícias EFE, as equipas médicas prestaram assistência a duas pessoas, que foram transportadas para o centro de saúde de Ciudad Rodrigo.

O rapaz acabou por não resistir aos ferimentos tendo morrido no centro de saúde para onde foi transportado.

A Câmara Municipal de Ciudad Rodrigo expressou hoje pesar e apresentou as condolências pela morte do rapaz de 13 anos de idade.

"O que deveria ter sido uma celebração da vitória da seleção espanhola de futebol no Mundial transformou-se numa tragédia", publicou a autarquia nas redes sociais acrescentando que espera a recuperação das pessoas que ficaram feridas.

A seleção espanhola venceu no domingo a final do Mundial de Futebol por um golo no jogo contra a Argentina.