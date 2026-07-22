Atletas madeirenses em destaque nos circuitos internacionais de ténis
As tenistas madeirenses Madalena Fernandes e Francisca Marote voltaram esta quarta-feira a somar vitórias nas competições internacionais que disputam, mantendo-se em prova nos respectivos torneio, conforme deu conta à imprensa, em comunicado, A Associação de Ténis da Madeira.
Em Linz, na Áustria, Francisca Marote, segunda cabeça de série do torneio 'Tennis Europe' de categoria 3, garantiu o apuramento para os quartos de final ao derrotar a austríaca Klara Kogler por 3-6, 6-3 e 6-2. Amanhã, a madeirense defronta Nina Buchegger, sexta cabeça de série, na luta por um lugar nas meias-finais.
Já Madalena Fernandes alcançou o segundo triunfo consecutivo no 'J30 de Siauliai', na Lituânia, ao vencer a lituana Liepa Klimaviciute por 6-3, 5-7 e 10-2. A tenista madeirense disputa esta quinta-feira o último encontro da fase de grupos frente à polaca Julia Debicka, procurando garantir a qualificação para os quartos de final. Além da competição de singulares, estreia-se também na prova de pares femininos, ao lado da polaca Kalina Zielińska.