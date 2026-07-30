Kris Meeke entra a liderar o Rali da Madeira

Kris Meeke foi o piloto mais rápido na Superespecial que abriu, esta quinta-feira, a edição de 2026 do Rali da Madeira, concluindo os 2,18 quilómetros da classificativa em 1:34,4 minutos.

Ao volante do Toyota GR Yaris Rally2, o piloto britânico, que já havia sido o mais rápido no Shakedown, também foi o mais veloz na emblemática classificativa que atravessa a baixa da capital madeirense, terminando com uma vantagem de 0,9 segundos sobre o madeirense João Silva, que conduz uma viatura idêntica. O também madeirense Miguel Nunes, que segue ao comando de um Skoda Fabia RS Rally2, completou o pódio provisório, a 1,2 segundos do líder.

O quarto posto é ocupado pelo espanhol Diego Ruiloba, vencedor das duas últimas edições do evento com um Citroën C3 Rally2, a 1,3 segundos do primeiro classificado. O lote dos cinco primeiros classificados ficou completo com o italiano Giandomenico Basso, noutro Skoda Fabia RS Rally2, a 1,5 segundos do guia. No top ten surgem ainda Alexandre Camacho, Armindo Araújo e Miguel Caires, todos em Skoda Fabia RS Rally2 e ainda Guilherme Meireles em Skoda Fabia Rally2 Evo e Rúben Rodrigues com Toyota GR Yaris Rally2.

Funchal acelera ao ritmo da Superespecial Tradição volta a cumprir-se com forte afluência do público ao longo do percurso da prova espectáculo

Top 10 após a Superespecial

Com a cerimónia de partida e a Superespecial concluídas, as atenções voltam-se agora para a jornada de amanhã, quando os concorrentes enfrentam as primeiras classificativas em estrada, decisivas para definir os candidatos à vitória final.

O Rali da Madeira de 2026 volta a ter cobertura total em sete rádios privadas da Região que se unem para dar continuidade a um projecto iniciado em 2021, com o intuito de levar aos diversos auditórios que servem todas as emoções da mítica prova, quer na vertente competitiva, como na dimensão social.

30 horas de emissão em 12 frequências Calheta, JM/FM, Porto Moniz, Praia, Santana, São Vicente e TSF voltam a levar Rali da Madeira a todo o mundo

Com o regresso desta prova desportiva chegam também os inevitáveis condicionamentos à circulação rodoviária. Até sábado, 1 de Agosto, dezenas de estradas estarão total ou parcialmente encerradas à medida que decorrem os reconhecimentos, o 'shakedown' e as várias provas especiais de classificação.

Para quem pretende acompanhar a prova ou simplesmente circular pela Região, o melhor conselho é planear antecipadamente as deslocações, consultar os horários dos cortes e privilegiar percursos alternativos sempre que possível.