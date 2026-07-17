Kris Meeke confirma regresso ao Rali da Madeira
O piloto britânico Kris Meeke (natural da Irlanda do Norte) confirmou esta sexta-feira, através das redes sociais, que vai marcar presença na 66.ª edição do Rali da Madeira, que decorre entre 30 de Julho e 1 de Agosto.
Numa publicação partilhada nas suas contas oficiais, o antigo campeão do Campeonato de Portugal de Ralis anunciou o regresso ao "Grand Prix da ilha", expressão pela qual é conhecido o Rali Vinho Madeira no panorama internacional, revelando que voltará a competir ao volante de um Toyota da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal Sports & You.