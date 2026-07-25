Kris Meeke regressa para tentar vencer o Rali da Madeira
Bicampeão nacional admite que o traçado madeirense continua a ser um dos maiores desafios do calendário, mas assume a ambição de conquistar a prova
Kris Meeke está de regresso ao Rali da Madeira e não esconde o objectivo de subir ao lugar mais alto do pódio. O piloto britânico, que voltará a competir ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2, diz estar "muito feliz" por regressar à ilha, destacando não apenas a qualidade da prova, mas também a beleza natural, a hospitalidade e o clima da Madeira.
Depois de ter visto a vitória escapar-lhe na edição do ano passado devido a um furo, Meeke acredita que reúne condições para lutar pelo triunfo. "Não escondo a ambição de ganhar o Rali da Madeira. Tentei bastante o ano passado, mas tivemos um furo", afirmou.
Apesar de reconhecer que este ano terá pela frente algumas classificativas que desconhece, o piloto de 47 anos considera a prova madeirense um desafio único. "É um rali enorme, muito técnico e específico. Todos sabemos que é difícil bater quem vive na ilha e conhece as estradas", sublinhou, lembrando, no entanto, que Diego Ruiloba venceu as duas últimas edições.
Natural de Dungannon, na Irlanda do Norte, Kris Meeke estreou-se nos ralis em 2000 e construiu uma carreira de destaque internacional. Foi campeão do IRC em 2009 com a Peugeot, disputou o Mundial de Ralis (WRC) entre 2015 e 2019 ao serviço da Citroën e da Toyota, somando quatro vitórias, e conquistou os títulos de campeão nacional português em 2024 e 2025, primeiro com um Hyundai i20 N Rally2 e depois ao volante do Toyota GR Yaris Rally2.