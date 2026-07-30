67.ª edição do Rali da Madeira faz mexer baixa do Funchal

A cerimónia oficial de partida da 67.ª edição do Rali da Madeira marca, esta quinta-feira, o arranque de uma das mais emblemáticas competições automobilísticas da Região. Na Praça do Povo, pilotos e navegadores sobem ao pódio perante centenas de espectadores, que acompanham o momento simbólico de abertura da prova.

Presentes, entre outros, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, e o autarca do Funchal, Jorge Carvalho, que têm vindo a destacar o impacto do rali na promoção da Madeira, bem como o seu contributo para o turismo, a economia e a notoriedade internacional do destino.

Ainda que não consiga precisar o rende este evento para a economia regional, o líder do Executivo insiste que toda a Região fica a ganhar e que não há nenhuma polémica em torno da tolerância de ponto dada aos funcionários públicos. "Neste momento, medir esse retorno é um pouco difícil. Mas basta passar por qualquer freguesia ou concelho da região e perguntar aos bares, aos restaurantes, aos alojamentos e aos restantes estabelecimentos. Evidentemente que existe um retorno económico local muito elevado".

A cerimónia desta tarde antecede um dos momentos altos do Rali da Madeira: a super-especial Cidade do Funchal, na Avenida do Mar. O ambiente já aquece, com várias pessoas a compor a ‘baixa’ funchalense para assistir, em pontos privilegiados, ao primeiro desafio cronometrado da prova.

Apesar de não ter nenhuma preferência em particular ao nível dos pilotos, no que concerne aos carros, é nos Porsche que recai a escolha. "Acho que são carros espetaculares. Sei que talvez não sejam os mais adequados para vencer um rali, mas, para mim, são os carros mais espetaculares".

O Rali da Madeira de 2026 volta a ter cobertura total em sete rádios privadas da Região, que se unem para dar continuidade a um projecto iniciado em 2021, com o objectivo de levar aos diversos auditórios todas as emoções da mítica prova, quer na vertente competitiva, quer na sua dimensão social.

Hoje, além da reportagem em directo a partir do pódio de partida, segue-se um segundo espaço entre as 19h00 e as 22h00. Amanhã, será dada cobertura total à prova entre as 8h45 e as 21h00, enquanto no sábado, 1 de agosto, as sete rádios estarão na estrada entre as 9h00 e as 20h00.

A 67.ª edição do Rali da Madeira, prova organizada desde 1959 pelo Club Sports da Madeira, integra o FIA European Rally Trophy e os campeonatos português e madeirense da modalidade. O evento, cuja direcção está entregue a Filipe Sousa, conta com uma lista de 86 inscritos de grande qualidade, prometendo emoção, competição e animação ao longo da extensa caravana e dos três dias em que a prova se desenrola nas estradas da ilha.