PPM Madeira critica lucros das petrolíferas e inacção do Governo Regional face aos preços dos combustíveis

O PPM-Madeira manifestou preocupação com a subida generalizada dos preços dos combustíveis, que considera estar a beneficiar as petrolíferas portuguesas desde 2022. Segundo o partido, a maior petrolífera nacional já registou lucros superiores a 800 milhões de euros no primeiro semestre de 2026.

O coordenador do PPM-Madeira, Paulo Brito, sublinha que cerca de 850 mil trabalhadores que ganham o salário mínimo nacional (920€) continuam a contribuir para os lucros elevados das grandes empresas do sector.

O partido acusa ainda o Governo de falta de visão na regulação dos preços dos combustíveis, apontando perdas fiscais de várias centenas de milhões de euros e um alegado contrabando de combustível que já ultrapassaria os 1,1 milhões de euros nos últimos anos.

Para o PPM-Madeira, o executivo prioriza a protecção dos lucros das multinacionais em detrimento dos trabalhadores, que continuam a "pagar a fatura". O partido questiona quando o Estado vai aliviar o custo de vida de quem "trabalha muito e ganha pouco".