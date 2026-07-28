PEC 9 - Chão da Lagoa é a 1.ª classificativa de sábado do Rali da Madeira

É a primeira classificativa de sábado, terceiro dia de competição e copia a parte inicial de Ribeiro Frio. Começa na ER 203, nas Carreiras, sobe para Nicho e Pedra do Poiso, zona onde segue à esquerda para a ER 103 e desce para a Ribeira das Cales. No Portão Sul do Chão da Lagoa, vira para e percorre o Parque Ecológico do Funchal, de onde desce para o Poiso. Aí segue em frente, em direção ao Santo da Serra e termina nos Terreiros.

Acessos pelo Santo da Serra: Nicho (entroncamento da ER 202 com a ER 203). Pelo Ribeiro Frio: Poiso. Pelo Funchal: Portão Sul do Chão da Lagoa (Atenção: Saída de Emergência).