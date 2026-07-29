Mascote 'Simão' da CMF apela ao civismo para manter o Funchal limpo no Rali da Madeira

A sessão de autógrafos do Rali da Madeira, que decorreu na noite de terça-feira no Casino da Madeira, contou com a presença do 'Simão', a mascote ambiental da Câmara Municipal do Funchal, acompanhado pela vereadora com o pelouro do ambiente, na autarquia, Paula Jardim Duarte.

Refira-se que a manutenção da limpeza da cidade é uma preocupação constante da CMF. Deste modo, o “Simão”, símbolo da sustentabilidade municipal, voltou a ser protagonista na mensagem de consciencialização. Durante a sessão de autógrafos, o Simão interagiu com pilotos e público para lembrar que o apoio à prova deve ir de mãos dadas com o respeito pelo espaço público e cuidados com o meio ambiente. CMF

Nesse sentido, saliente-se que a CMF, através do Departamento de Ambiente e da sua Unidade de Sensibilização Ambiental, realiza, com campistas e demais público, uma sessão de sensibilização , no Parque Ecológico do Funchal, amanhã, quinta-feira, dia 30 Julho.

Uma actividade com o foco principal na sensibilização para a boa utilização do parque durante estes dias, bem como na prevenção do abandono de lixo nas nossas serras.

Além destas iniciativas, a Mascote Ambiental fará uma passagem antes da 1.ª PEC, na Avenida do Mar (30 de Julho), havendo ainda, no que se refere à logística e gestão de resíduos o reforço estratégico de ecopontos e recipientes para resíduos indiferenciados, antecipando a grande afluência de público, bem como na área de imprensa da prova, que se estende ao Parque de Assistências.

Por último, o troféu de equipa mais sustentável, que visa premiar as boas práticas ambientais das equipas em prova.