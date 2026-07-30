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Fumo mobiliza bombeiros no Jardim da Serra

Meio aéreo foi activado para suspeita de incêndio

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foto CR

Uma alegada coluna de fumo detectada no Jardim da Serra mobilizou esta quinta-feira os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Para o local seguiram duas viaturas, uma pesada e uma ligeira, com oito operacionais, para averiguar a origem do fumo e confirmar a existência de eventual incêndio.

Foi também activado um meio aéreo para apoiar a operação.

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