PSD leva reivindicações da diáspora madeirense ao secretário de Estado das Comunidades

O Grupo Parlamentar do PSD-Madeira reuniu-se com os conselheiros das comunidades madeirenses para recolher as principais preocupações da diáspora, com vista a uma intervenção junto do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa.

O deputado Carlos Fernandes destacou problemas antigos e ainda por resolver, como a falta de ligações aéreas directas com a África do Sul e o Brasil, deficiências na rede consular, dificuldades no relacionamento com a banca portuguesa e entraves no reconhecimento de habilitações e equivalências.

Entre as reivindicações, sobressai o pedido de criação de um consulado português em Miami, justificado pela existência de uma comunidade portuguesa e madeirense na Florida superior a 12 mil pessoas. “É uma reivindicação justa e que merece ser seriamente considerada pelo Governo da República”, afirmou o parlamentar.

O PSD vai agora sistematizar as informações recolhidas e pedir uma reunião com o secretário de Estado para apresentar estas matérias, que dependem de decisões do Governo da República e de alterações legislativas nacionais. Carlos Fernandes reafirmou o compromisso do partido com os mais de um milhão de madeirenses e descendentes espalhados pelo Mundo, garantindo que "a distância geográfica não pode significar distância política ou institucional".