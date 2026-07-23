Incêndio em Machico mobiliza bombeiros e PSP

Um incêndio deflagrou, esta noite, no sítio da Graça, no concelho de Machico.

Segundo informações recolhidas pelo DIÁRIO, um pouco antes desta ocorrência também se registou um outro foco de incêndio na zona do Poço do Gil. Para já, não é conhecida qualquer relação entre as duas ocorrências nem as causas que estão na sua origem.

No local encontram-se meios dos Bombeiros Municipais de Machico e da Polícia de Segurança Pública (PSP), que estão a combater as chamas e a acompanhar a ocorrência.