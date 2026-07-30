Praia Sem Fumo chega aos complexos balneares municipais do Funchal

Foi, hoje, apresentado, no Complexo Balnear da Ponta Gorda, a iniciativa 'Praia Sem Fumo', que junta sinergias, nomeadamente da CMF e Frente MarFunchal com a Direcção Regional de Saúde e que visa a promoção de hábitos de vida saudáveis e a criação de ambientes seguros e promotores de saúde.

Esta iniciativa pretende prevenir e desincentivar o consumo de tabaco e outros produtos a ele associados, incluindo tabaco aquecido e cigarros electrónicos através da implementação, nos complexos balneares municipais, de zonas específicas para fumadores.