Praia Sem Fumo chega aos complexos balneares municipais do Funchal
Foi, hoje, apresentado, no Complexo Balnear da Ponta Gorda, a iniciativa 'Praia Sem Fumo', que junta sinergias, nomeadamente da CMF e Frente MarFunchal com a Direcção Regional de Saúde e que visa a promoção de hábitos de vida saudáveis e a criação de ambientes seguros e promotores de saúde.
Esta iniciativa pretende prevenir e desincentivar o consumo de tabaco e outros produtos a ele associados, incluindo tabaco aquecido e cigarros electrónicos através da implementação, nos complexos balneares municipais, de zonas específicas para fumadores.
Nos principais objectivos a alcançar com esta medida, refira-se ainda a redução da exposição de crianças, jovens e adultos, ao fumo passivo e aos aerossóis, sensibilizar a população para a sustentabilidade ambiental e apara a adopção de comportamentos responsáveis em espaços balneares e ainda a redução do número de beatas e resíduos associados ao consumo de tabaco nas praias. CMF