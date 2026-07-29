Quedas mobilizam bombeiros

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados, ao final da manhã de hoje, para prestar socorro a duas pessoas que sofreram quedas em diferentes pontos da cidade do Funchal.

A primeira ocorrência registou-se na Avenida do Mar, onde uma mulher de 60 anos caiu e sofreu um traumatismo num dos joelhos. Depois de receber assistência no local, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação médica.

Pouco depois, a mesma corporação foi novamente accionada, desta feita para a Rua dos Netos, onde um homem de 70 anos sofreu uma queda. Na sequência do acidente, a vítima sofreu um golpe na cabeça, tendo igualmente recebido os primeiros socorros antes de ser encaminhada para a unidade hospitalar.