Incêndio em mato mobiliza meio aéreo no Caniço
Chamas lavram numa zona de vegetação próxima de habitações
Um incêndio em mato deflagrou, há instantes, numa zona de vegetação na Encosta do Cemitério Novo, no Caniço, concelho de Santa Cruz e mobiliza, neste momento, um forte dispositivo de combate às chamas.
Segundo apurou o DIÁRIO, o fogo está a consumir uma área de mato situada nas proximidades de habitações.
No local encontram-se a Polícia de Segurança Pública, operacionais dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, apoiados pelo meio aéreo da Protecção Civil, que está a realizar descargas de água para tentar travar a progressão das chamas.
Até ao momento não há informação sobre habitações em risco ou vítimas e as operações de combate ao incêndio estão ainda a decorrer.
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