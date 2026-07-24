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Incêndio em mato mobiliza meio aéreo no Caniço

Chamas lavram numa zona de vegetação próxima de habitações

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Foto Rui Silva, ASPRESS

Um incêndio em mato deflagrou, há instantes, numa zona de vegetação na Encosta do Cemitério Novo, no Caniço, concelho de Santa Cruz e mobiliza, neste momento, um forte dispositivo de combate às chamas.

Segundo apurou o DIÁRIO, o fogo está a consumir uma área de mato situada nas proximidades de habitações.

No local encontram-se a Polícia de Segurança Pública, operacionais dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, apoiados pelo meio aéreo da Protecção Civil, que está a realizar descargas de água para tentar travar a progressão das chamas.

Até ao momento não há informação sobre habitações em risco ou vítimas e as operações de combate ao incêndio estão ainda a decorrer.

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