Incêndio em mato mobiliza meio aéreo no Caniço

Um incêndio em mato deflagrou, há instantes, numa zona de vegetação na Encosta do Cemitério Novo, no Caniço, concelho de Santa Cruz e mobiliza, neste momento, um forte dispositivo de combate às chamas.

Segundo apurou o DIÁRIO, o fogo está a consumir uma área de mato situada nas proximidades de habitações.

No local encontram-se a Polícia de Segurança Pública, operacionais dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, apoiados pelo meio aéreo da Protecção Civil, que está a realizar descargas de água para tentar travar a progressão das chamas.

Até ao momento não há informação sobre habitações em risco ou vítimas e as operações de combate ao incêndio estão ainda a decorrer.