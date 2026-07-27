Jovem resgatado após queda em silo na Meia Serra
Operacionais retiraram trabalhador de 23 anos da ETRS
Um jovem de 23 anos foi resgatado esta tarde após ter caído dentro de um silo na Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos (ETRS) da Meia Serra.
O alerta foi dado cerca das 14h30. A vítima, colaborador de uma empresa que presta serviço na ETRS, terá caído enquanto efectuava uma descarga de cartão e papel, depois de se ter desequilibrado.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizaram duas viaturas e seis operacionais da equipa de resgate para retirar o jovem do interior do silo.
Também os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram chamados ao local, com uma viatura de comando e uma ambulância de socorro, num total de quatro elementos.
A vítima foi considerada ferido ligeiro, apresentando queixas de dores na cabeça e num dos membros inferiores.
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