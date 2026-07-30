Presidente do Club Sports da Madeira divulga mensagem no dia de arranque do rali

Paulo Fontes, presidente do Club Sports da Madeira e da Comissão Organizadora do Rali da Madeira 2026, divulgou uma mensagem oficial de boas-vindas ao evento, sublinhando o prestígio histórico da prova e o papel central que esta desempenha na promoção da Região.

Na sua mensagem, Paulo Fontes recorda que o "Rali da Madeira", herdeiro da antiga "Volta à Ilha" e do "Rali Vinho da Madeira", mantém uma posição de destaque entre a elite dos ralis internacionais, considerando-a uma das provas de asfalto mais espectaculares e competitivas do calendário mundial.

O responsável deixou, em nome de toda a organização e do Club Sports da Madeira, uma saudação de boas-vindas ao Rali da Madeira 2026, descrevendo-o como o evento desportivo com maior visibilidade nacional e internacional da Região. Segundo Paulo Fontes, a prova continua a cumprir um duplo objectivo: promover turisticamente a Madeira e dinamizar a sua actividade económica, algo que se deve, em grande parte, ao entusiasmo com que a população madeirense abraça aquilo a que chama a "Festa do Rali".

O presidente destacou ainda a ligação afectiva entre sucessivas gerações de madeirenses e a prova, uma relação que classificou como "contagiante" e que envolve tanto os participantes como o público. Segundo Paulo Fontes, esse vínculo exige que os padrões de qualidade organizativa e competitiva se mantenham elevados, sendo assegurada a participação de pilotos estrangeiros conhecedores das estradas da ilha, que competem lado a lado com pilotos madeirenses e continentais, garantindo assim a qualidade desportiva até à meta.

Na mensagem, é também referido que, dentro da competição, existirão "muitos ralis", uma vez que há diversos desafios e objectivos consoante as classes e grupos de viaturas em prova, com destaque para as classes RC2 e RC4, além da classe RGT e dos chamados "pilotos espectáculo", figuras que costumam agradar aos aficcionados do desporto automóvel.

Do ponto de vista desportivo, o Rali da Madeira 2026 volta a pontuar para o FIA European Rally Trophy, para os Campeonatos de Portugal e para o Campeonato Regional Coral de Ralis da Madeira. O programa contempla a habitual sessão de autógrafos, as verificações técnicas, o Shakedown e a Super Especial da Avenida do Mar, seguindo-se um itinerário que recupera classificativas emblemáticas, percorridas por sinuosas estradas de asfalto.

Paulo Fontes manifestou ainda a convicção de que muito público acompanhará a prova de perto, apelando a que isso seja feito com o máximo de segurança, seguindo as instruções e recomendações da organização e das forças policiais e de segurança. O presidente reforçou o desejo de um rali que combine "máxima segurança com sustentabilidade ambiental", sublinhando que esse duplo objectivo só será alcançado com a ajuda e a postura cívica de cada espetador.

A mensagem termina com uma frase que resume o espírito da prova: "O Rali não é do Madeira, é da Madeira." Paulo Fontes desejou ainda um bom rali a todos, apelando à segurança e à defesa do ambiente e da paisagem da ilha, e concluiu: "Contamos com todos vós."