José Manuel Rodrigues diz que Rali da Madeira é "o maior evento da Região" e gera forte retorno económico

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, visitou esta quinta-feira, ao início da tarde, em representação do presidente do Governo Regional, o Secretariado do Rali da Madeira 2026, instalado na Gare Marítima da Madeira. Na ocasião, o governante sublinhou que o rali constitui "o maior evento da Madeira" em termos de envolvimento da população, segurança, logística e impacto económico.

José Manuel Rodrigues destacou ainda "a notável capacidade de organização" do Club Sports da Madeira, entidade que mobiliza cerca de 2.000 pessoas, entre forças de segurança, protecção civil, Instituto de Conservação da Natureza, sector público e privado, patrocinadores, pilotos e equipas.

O secretário regional da Economia recordou que o Governo Regional apoia a prova com cerca de 450 mil euros, um valor que, segundo o próprio, representa "um investimento bem feito", por gerar retorno económico nas oficinas, no comércio tradicional, na restauração, na hotelaria e em todos os serviços ligados ao turismo.

O responsável pela tutela da Economia sublinhou também que o rali "faz parte da própria identidade da Região Autónoma da Madeira", salientando que "muita gente marca as férias em função da própria data de realização da prova".

Para José Manuel Rodrigues, esta ligação afectiva e económica demonstra a importância do evento "na vida das pessoas, das empresas e de toda a Região", contribuindo também para a promoção turística da Madeira nos Açores, no continente e noutros países com tradição nas provas de automobilismo.

Referiu ainda que o Rali da Madeira é "o maior evento em termos de segurança" realizado na ilha, apontando a participação de cerca de 700 efectivos da Polícia de Segurança Pública na operação.

O governante agradeceu o empenho das forças de segurança, dos agentes de protecção civil e de todas as entidades envolvidas, considerando que "isto diz tudo sobre a mais-valia desta prova para a Madeira."