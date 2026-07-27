Rali tornou-se "parte de uma memória colectiva" dos madeirenses

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, considerou que o Rali da Madeira é uma das mais importantes expressões da identidade regional, destacando o seu contributo para a promoção externa da Região, o turismo desportivo e a actividade económica.

Numa mensagem divulgada a propósito da 67.ª edição da prova, o governante recorda que o evento acompanha a história recente da Madeira há várias décadas e “tornou-se parte de uma memória coletiva que os madeirenses reconhecem como sua”.

O responsável sublinha ainda a ligação entre a competição e a geografia da Região, defendendo que o rali reflecte a capacidade dos madeirenses para enfrentar desafios e encontrar soluções.

“O Rali tem essa extraordinária particularidade de juntar o domínio da técnica à imprevisibilidade da paisagem, a precisão do homem à força da natureza. E é nessa conjugação que se torna único”, afirmou.

Na mensagem, José Manuel Rodrigues destaca também a dimensão social da prova, considerando que “a competição transforma-se numa celebração coletiva e a ilha inteira participa, à sua maneira, naquilo que acontece nas suas estradas e nas suas serras”.

O secretário regional salienta ainda o impacto da competição na projecção internacional da Madeira, afirmando que o Governo Regional reconhece “o seu significado para a promoção externa da Região, para a afirmação do turismo desportivo e para a dinamização da atividade económica”.

A concluir, reafirma o compromisso do Executivo com a continuidade do evento, garantindo que “continuaremos a apoiar o Rali da Madeira”.

A 67.ª edição do Rali da Madeira vai para a estrada no primeiro fim-de-semana de Agosto, voltando a levar a competição a vários concelhos da Região e a atrair milhares de espectadores para as classificativas.