Associação 'Os Grandes Azuis' celebra 10 anos com inauguração de mural comemorativo

A Associação 'Os Grandes Azuis' assinalou esta semana o seu 10.º aniversário com a inauguração de um mural comemorativo nas paredes da sua sede, numa cerimónia marcada pela emoção e pelo simbolismo de uma década de trabalho dedicado às pessoas com autismo e às suas famílias.

A obra, criada sob a orientação da artista Fátima Spínola, contou com a participação activa de crianças e outros elementos ligados à associação, que ajudaram a dar cor e forma ao mural. Segundo a organização, cada traço e cada cor da pintura pretendem traduzir a essência da missão dos Grandes Azuis: dar visibilidade à causa do autismo, valorizar a diferença e contribuir para a construção de um futuro mais inclusivo.

A cerimónia contou com a presença de representantes de diversas entidades que têm acompanhado o trabalho da associação ao longo dos anos, nomeadamente a Câmara Municipal do Funchal, a Junta de Freguesia de Santo António — representada pelo seu presidente, e a IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira.

Para a equipa da associação, a inauguração do mural representa não apenas uma celebração do percurso já feito ao longo de dez anos, mas também um ponto de partida para os desafios e projectos que aí vêm, num ano que classificam como "especial" para os Grandes Azuis.