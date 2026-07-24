Rúben Rodrigues volta ao Rali da Madeira com o Toyota GR Yaris Rally2

O piloto Rúben Rodrigues regressa ao Rali da Madeira com o Toyota GR Yaris Rally2 e refere que o objectivo passa por dar continuidade ao que tem feito no campeonato nacional e garantir o máximo de pontos possível. "A Madeira é sempre difícil, com classificativas muito técnicas e exigentes, mas esperamos ser mais competitivos que em 2025. Estivemos na Calheta e foi um excelente teste, as alterações foram positivas e demos um passo adiante. Quero honrar os patrocinadores que nos ajudaram neste projecto muito complicado de montar", afirmou.

O piloto da Auto Açoreana tem 41 anos de idade e iniciou-se nos ralis em 2009 ao volante de um Citroën Saxo Cup. Toda a sua carreira como piloto foi construída “a pulso” e em 2018 e 2019 sagrou-se campeão açoriano de duas rodas motrizes aos comandos de um Peugeot 208 R2 e de um Peugeot 208 Rally4.

Em 2021 passou para o volante de um Citroën C3 Rally2, obteve a sua primeira vitória e também o seu primeiro titulo regional absoluto. Voltaria a ser campeão em 2023 e 2024 com duas versões do Skoda Fabia, Rally2 Evo e RS Rally2. Em 2025 “emigrou” para o campeonato nacional e mostrou em várias ocasiões a velocidade já mostrada no arquipélago vizinho. Este ano mantém a mesma viatura e, com um bom conjunto de resultados, é o líder do CPR.