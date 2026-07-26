"Rali da Madeira é sempre bastante difícil", diz Miguel Nunes

Miguel Nunes arranca para o Rali da Madeira com o objectivo de “tentar fazer um bom resultado mesmo que o campeonato seja mais importante."

Refere que pretende ficar "pelos lugares da frente" e que a preocupação será andar rápido. "Acredito que um bom resultado para o campeonato regional seja também um bom resultado à geral. O Rali da Madeira é sempre bastante difícil e as condições climatéricas podem ser determinantes. É precisa uma pontinha de sorte nesta prova em que, várias vezes, a vitória nos escapou. Devo dar os meus parabéns à organização pelo novo formato, com troços muito bonitos, míticos, como o Ribeiro Frio e a Ponta do Pargo. O rali estava curto de mais”.

O campeão regional em título tem 45 anos de idade e a sua estreia nos ralis deu-se em 2005 com um Citroën C2. Teve presença frequente nos pódios em 2007 e 2008 com um Peugeot 206 S1600 e obteve a sua primeira vitória, na Calheta, em 2010. Foi campeão regional em oito ocasiões, em 2010 com Peugeot 207 S2000, em 2012 e 2014 num Mitsubishi Lancer Evo X, 2020, 2021, 2022 e 2024 em Skoda Fabia Rally2 Evo e ainda em 2025 com o Skoda Fabia RS Rally2 que utiliza esta temporada. Venceu o Rali da Madeira em 2020.